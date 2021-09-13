أكواد وطريقة التقديم على وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

لا زال الراغبون في التقديم على وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021 يبحثون عن طرق وخطوات التقديم للوظائف، والمُعلن عنها عبر الموقع الرسمي للشركة، إذ يستمر التقديم بها حتى الساعة 12 مساء يوم 19 سبتمبر 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أكواد وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021 وطريقة التقديم إلكترونيًا على النحو التالي:

أولًا: أكواد وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أشارت الشركة إلى أنّ تلقي الطلبات لكل وظيفة يكون طبقًا للكود وذلك على النحو التالي:

1. طلبات التقدم للوظائف أكواد «ops1 - ops2 - cai1 - cai2 - wos1» ترسي على الإيميل board.financ.eetc.moere.gov.eg.

2. طلبات التقدم للوظائف أكواد «alex1 - alex2 - alex3 - alex4 - alex5 - alex6» ترسل على الإيميل finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg.

3. طلبات التقدم للوظائف أكواد «can1 - can2 - can3 - can4 - can5 - can6 - can7 - can8» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

4. طلبات التقدم للوظائف أكواد «del1 -del2 - del3 - del4 - del5 - del6 - del7» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

5. طلبات التقدم للوظائف أكواد «upp1 - upp2 - upp3 - upp4 - upp5» ترسل على الإيميل adm.manag.eetc.moere.gov.eg.

6. طلبات التقدم للوظائف أكواد «mid1 - mid2 - mid3 - mid4 - mid5» ترسل على الإيميل adminstrialaffairs.eetc.moere.gov.eg.

ثانيًا: طريقة التقديم على وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والأوراق المطلوبة

على الراغبين في التقديم على وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عمل نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة بصيغة PDF ويتم تسمية الملف باسم مقدم الطلب رباعيًا متبوعًا بكود الوظيفة المتقدم لها وترسل على البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الطلبات لكل وظيفة طبقًا للكود، علمًا بأنّه لن ينظر في الطلبات التي ترد على أي إيميل مخالف للإيميل المحدد لها أو بعد الميعاد المحدد بالإعلام ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

المستندات المطلوبة للتقديم

1. السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي مرفقًا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقًا لمحل إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها.

2. صورة من شهادة التخرج.

3. صورة من شهادة الميلاد.

4. صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين «سارية 3 أشهر قبل تاريخ الإعلان».

5. صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.

6. صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين.

7. شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لهم خبرة.