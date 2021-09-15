مد التقديم بالمدن الجامعية بكفر الشيخ حتى يوم الجمعة

قررت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، مد طلبات التقديم للسكن الجامعي حتى الجمعة المقبل الموافقة 17 سبتمبر وذلك بعد أن كان في 10 سبتمبر، لاستيعاب الطلاب المتقدمين للسكن الجامعي بمدنها المختلفة.

وأعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مد فترة تلقى طلبات التقديم بالمدن الجامعية بكفر الشيخ، حتى 17 سبتمبر نظراً لتلقى الكثير من الطلبات من الطلاب الراغبين في التقديم ولإتاحة الفرصة للطلاب بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، خاصة الطلاب المستجدين.

طريقة التقديم في المدن الجامعية بكفر الشيخ

وأعلنت الجامعة عن طريقة التقديم في المدن الجامعية بكفر الشيخ، وهي أن يتقدم الطالب أو الطالبة بتسجيل طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع نظام الزهراء من هنــــــا، وهو النظام المعمول به في الجامعات المصرية، كما يسحب الطالب أو الطالبة ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق وطبع طلبه على الإنترنت، ونموذج تقديم للمدن الجامعية، وشهادة صحية تثبت أنه لائق طبي، وبحث اجتماعي للطالب المتقدم، بالإضافة إلى إقرار ضامن للطالب، كارتين حصر بيانات وكارت إخطار بالقبول.

مصروفات المدن الجامعية في جامعة كفر الشيخ

وحددت الجامعة مصروفات المدن الجامعية في جامعة كفر الشيخ بـ350 جنيها وفقا للعام الماضي، وهي موحدة على كافة الكليات والمدن الجامعية شاملة الإقامة والطعام، ووفقا لمصدر بالجامعة فإنه من المقرر عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية بكفر الشيخ هذا العام.