بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق دخول الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2021، يستعد الطلاب للالتحاق بجامعتهم كما تستعد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، ويرغب الكثيرون في الالتحاق بالمدن الجامعية بكفر الشيخ، والتي تستوعب أكثر من 5 آلاف طالب حيث يوجد مدينتين جامعيتين بكفر الشيخ، الأولى للبنات وتقع داخل الحرم الجامعي، والثانية للأولاد وتقع في سخا، ومن المقرر ان تعلن جامعة كفر الشيخ، بعد أيام عن بدء التسجيل في المدن الجامعية.

وتستعرض« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن المدن الجامعية بكفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق 2021، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

المدن الجامعية بكفر الشيخ.. شروط قبول الطلاب

ووضعت إدارة المدن الجامعية بكفر الشيخ، عدة شروط لقبول الطلاب للسكن بها سواء القدامى أو الجدد، وهي:

- أن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

-- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها .

- ألا يكون قد صدر ضد الطالب أو الطالبة عقوبة تأديبية من جامعة كفر الشيخ أو من الجامعات الأخرى في العام الجامعي السابق .

-ألا يكون متزوجا أو موظفا بالحكومة أو القطاع العام .

- ألا يكون قد وقع على الطالب أو الطالبة القدامى عقوبة الحرمان من الإقامة في العام السابق .

- عدم التدخين نهائيا داخل أسوار المدينة وجميع مرافقها.

- ألا يكون مستحق عليه مبالغ للمدن الجامعية في العام السابق أو اى مستحقات مالية أخرى .

- أن تثبت لياقته صحيا

- أن يكون القبول بالمدن الجامعية قاصراً على عام جامعي واحد ويحدد عدد المقبولين في أول كل عام جامعي وذلك فيما عدا طلاب الفرق النهائية من الكليات التي تستمر الدراسة بها .

-يشترط النجاح بتقدير عام جيد للطلاب القدامى ويكون أولوية القبول بالتقدير الأعلى وأن يقبل طلاب الكليات الطبية أولا.

المدن الجامعية بكفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة 2021

كما يتطلب التقديم بالمدن الجامعية بكفر الشيخ، عددا من الأوراق وهي:

-أن يتقدم الطالب أو الطالبة بتسجيل طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع نظام الزهراء من هنـــــــــا، وهو النظام المعمول به في الجامعات المصرية.

- أن يسحب الطالب أو الطالبة ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق وطبع طلبه على الإنترنت.

-نموذج تقديم للمدن الجامعية

-شهادة صحية تثبت أنه لائق طبيا.

-بحث اجتماعي للطالب المتقدم

-اقرار ضامن للطالب

- كارتين حصر بيانات و كارت اخطار بالقبول

-دليل القبول بالمدن الجامعية

قواعد القبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ

وحددت جامعة كفر الشيخ قواعد القبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ وهي:

- تحديد عدد الأماكن الشاغرة بالمدن قبل بداية كل عام .

- تخصيص 60% من الأماكن الشاغرة بالمدن تخصص للطلاب القدامى الذين سبق لهم الإقامة بالمدن في العام الجامعي السابق بشرط نجاحهم بتقدير عام جيد على الأقل.

- تخصيص 30% من عدد الأماكن الشاغرة الموجودة بالمدن الجامعية وتخصص لقبول الطلاب المستجدين والمقبولين عن طريق مكتب التنسيق .

- تخصيص 5% من عدد الأماكن الشاغرة بالمدن الجامعية للحالات المرضية ، والتي تشمل أمراض القلب، المكفوفين، شلل الأطفال، على أن يتقدموا بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي.

- تخصيص 5% للحالات اجتماعية .