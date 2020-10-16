تخفيض عدد طلاب المدن الجامعية بكفر الشيخ لـ50% لمواجهة كورونا

قررت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تخفيض العدد في السكن بالمدن الجامعية بنسبة 50%، لتحقيق الإجراءات الوقائية داخلها، وحماية الطلاب والعاملين بالمدينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح له، أنه سيتم العمل أيضًا على توفير أدوات التطهير بالمدن الجامعية، لتطهيرها بصورة دورية، مع تجهيز عيادة طبية، وإمدادها بمقياس حرارة، للعمل على توقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول؛ لضمان سلامتهم، ومنعا للعدوى.

وأوضح "دسوقي"، أن مجلس الجامعة، قرر عدم زيادة المصروفات "الدراسية المقررة على الطلاب، بكافة الكليات والمعاهد، والمقررة للإقامة بالمدن الجامعية"، للعام الجامعي 2020/2021.

وأوضح رئيس الجامعة، أن ذلك القرار يأتي تمشِّيا مع توجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين، مشيرا إلى أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية، وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية، عن الطلاب غير القادرين، من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كافة وسائل الدعم الصحي الكامل لأبنائها الطلاب، من خلال منظومة المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ جاهزة للعام الدراسى الجديد 2020/2021، على كافة المستويات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في سبيل حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

واستعدت الجامعة للعام الدراسي الجديد، وجهزت القاعات والمدرجات والمعامل، والعيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية، تيسيرا علي الطلاب، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات، قبل وبين المحاضرات، ونظام "حضور وانصراف الطلاب من الكليات، وتلقي الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية"، والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة.

وبجانب ذلك، تطبق إجراءات الدخول والخروج على دفعات، بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة، والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب، بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة، وبالنسبة للكليات العملية يكون التعليم ضمن مجموعات "ثابتة".