بعد وصول رسالة التطعيم.. خطوات الحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه بعد تسجيل المواطنين على موقع لقاح كورونا مصر، سيتم إرسال رسالة بالكود للهاتف الخاص بكل شخص، وبعدها سيتم إرسال رسالة بموعد تلقي لقاح كورونا والمركز المفروض التوجه إليه، مع اتباع احتياطات السلامة في مركز اللقاحات المتوجه إليها، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة أثناء الانتظار، موضحة أنه عند الوصول إلى مركز تلقي لقاح كورونا المستجد، لا بد من اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان، ثم التوجه لتسجيل بيانات المواطنين برقم الكود والرقم القومي، ثم يتوجه المواطن إلى مختص الرعاية الصحية ليعرف ما إذا كانت لديه أي حالة طبية قد تمنع تلقي اللقاح مثل الحمل أو ضعف في الجهاز المناعي.

ثم يتوجه الشخص إلى مكان تلقي لقاح كورونا، ويجب الاحتفاظ بالوثيقة أو بطاقة التلقيح المدون عليها اسم لقاح كوفيد-19 الذي تلقيته ومتى تلقيته وأين تلقيته، ويجب التأكد من الاحتفاظ بهذه البطاقة لاحتمالية احتياجها في المستقبل.

المراقبة لمدة 24 ساعة بعد تلقي اللقاح

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه بعد تلقي لقاح كورونا يجب المراقبة لمدة 24 ساعة منعا لحدوث أعراض جانبية خطيرة، بالإضافة أنه يجب على مقدم الرعاية الصحية مراقبتك لمدة 15 دقيقة بعد إعطاء اللقاح للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل فورية، مع العلم أنه يندر وقوع ردود شديدة.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يحدث بعض الآثار الجانبية، وتم تصميم اللقاحات لتمنحك المناعة دون مخاطر الإصابة بالمرض، وفي حين أنه من الطبيعي أن يتم بناء المناعة دون آثار جانبية، فمن الشائع أيضاً حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المعتدلة التي تزول في غضون أيام قليلة من تلقاء نفسها.

ومن الآثار الجانبية الخفيفة إلى المعتدلة التي قد تراها بعد تلقي اللقاح:

- ألم في الذراع في موقع الحقن.

- ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

- إجهاد.

- صداع.

- آلام في العضلات أو المفاصل.

- قشعريرة.

- إسهال.

وإذا استمرت أيا من هذه الأعراض لأكثر من بضعة أيام، أو إذا كان هناك عرض شديد الحدة، فيجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور.