مؤشرات البورصة تستهل تعاملات الأربعاء بارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.04%، عند مستوى 11192.52 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2911.34 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.5%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 3920.39 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.2%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2456.52 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 172.56 مليار جنيه، من خلال التداول على 51.33 مليون سهم، عبر تنفيذ 3.546 ألف صفقة.

الأسهم المتداولة

وشهدت بداية الجلسة التداول على 106 سهمًا، إذ ارتفع 31 سهمًا، فيما انخفض 6 أسهم أخرى، واستقر 69 سهمًا دون تغيير.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وما زال السوق يترقب ما سيتم اتخاذه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل وزارة المالية، وهل سيتم تطبيق الضريبة بداية العام الجاري أم سيكون هناك نظر في تطبيقها.

وكان وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق، عن دليل القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، طبقا للقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021.

وتلقى العاملين بقطاع سوق المال من محللين ومستثمرين، هذا القرار بغضب شديد، مطالبين المالية بمراجعة هذا القرار والعدول عنه، فيما ينادون بمطلب أكبر وهو إلغاء الضريبة بشكل نهائي.

وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على تباين، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43%، بعد إغلاقه عند مستوى 11187.82 نقطة.