«الوفد» بعد حكم عودة المفصولين: «لسة هنشوف اللي هيحصل»

تساؤلات عديدة منذ أمس الثلاثاء، عقب صدور حكم إلغاء قرار فصل النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وآخرين من حزب الوفد، حول موقف الحزب من هذا القرار، وكيف ستتعامل الهيئة العليا له مع المفصولين بعد عودتهم.

«الوطن» تواصلت مع سكرتير عام الحزب، لمحاولة معرفة موقف الوفد الحالي بعد حكم المحكمة بإلغاء قرار الفصل وعودة المفصولين للوفد.

مناقشات في الهيئة العليا لحزب الوفد

من جانبه، قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنّ لازالت هناك مناقشات في الهيئة العليا للحزب، حول قرار عودة المفصولين، والذي صدر أمس من محكمة الإستئناف، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يفعل قرار المحكمة.

وأكد «بدراوي» أنّه لم تنفذ أي خطوات أكثر من عرضه على المكتب التنفيذي للحزب، ولا يمكن توقع ما سوف يكون: «لسة هنشوف اللي هيحصل، ومنعرفش أي حاجة، ولا نقدر نتوقع ماذا سيحدث».

حكم بالغاء قرار المفصولين وعودتهم للحزب

وصدر أمس الثلاثاء، حكما من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار فصل الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعودته لكل مناصبه التي كان يشغلها في الحزب، كما ألزمت المحكمة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، بتحمل أتعاب المحاماة والمصروفات.

وتعليقًا على قرار المحكمة، يرى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أحد القيادات التي كان صدر ضدها قرارا من حزب الوفد بالفصل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، أن يتخذ قرارات بالفصل لأحد أعضاء الهيئة العليا للحزب؛ إذ أن التعيين قد تم بالانتخاب.

وأوضح «الهضيبي» أنه في حالات الفصل تتخذ بعض الإجراءات من أجل إصدار مثل هذه القرارات، لافتا إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات حين أصدر «أبوشقة» قراره، مؤكدا أنه مخالفا للائحة الداخلية للحزب والقانون، ولهذا أنصفت المحكمة الحقيقة، وأصدرت حكمها بإبطال القرار: «قرار الفصل باطل».