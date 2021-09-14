بعد إلغاء قرار فصله.. الهضيبي: «الوفد بيتي ومعنديش حساسية في التعامل مع حد»

صدر منذ قليل حكم من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار فصل الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعودته لكل مناصبه التي كان يشغلها في حزب الوفد، كما ألزمت المحكمة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بتحمل أتعاب المحاماة والمصروفات.

قرار الفصل باطل

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا يجوز للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن يتخذ قرارات بالفصل لأحد أعضاء الهيئة العليا للحزب، حيث إن التعيين قد تم بالانتخاب، وفي حالات الفصل يتم اتخاذ بعض الإجراءات من أجل إصدار مثل هذه القرارات، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حين أصدر أبوشقة قراره، مؤكدا أنه قرار مخالف للائحة الداخلية للحزب ومخالف للقانون، ولهذا قامت المحكمة بإنصاف الحقيقة وأصدرت حكمها بإبطال القرار: «قرار الفصل قرار باطل».

الهيئة العليا لحزب الوفد

وأضاف الهضيبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذا الأمر لم يؤثر على العلاقات والتعامل بينه وبين الهيئة العليا للحزب: «لا يوجد أي حساسية مطلقا في التعامل»، مشيرًا إلى أنّ إصدار هذا القرار من البداية حتى حكم المحكمة بإبطاله لم يؤثر أبدا على تواجده في الحزب وعلاقاته مع الأعضاء هناك، الذين يعتبرهم أسرته الثانية، مؤكدًا «الوفد دا بيتي».

إعلان قرار الفصل

وشهد فبراير الماضي إعلان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن الفصل النهائي لعدد من القيادات وذلك في مؤتمر صحفي عاجل، واتخذ «أبوشقة» قرارًا بالفصل النهائي للدكتور ياسر الهضيبي ومجموعة أخرى تضم 10 أشخاص من قيادات الحزب، وكان من ضمنهم أيضا طارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.