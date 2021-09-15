نائب محافظ المنيا يوجه بتبني أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات كبرى

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز لأهالي المحافظة.

نائب المحافظ يتفقد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية للجهاز بمقره على كورنيش النيل، لمتابعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وتفقد أيضًا وحدة متابعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تقوم بمتابعة أنشطة المشروعات للاطمئنان على مدى التزام الجهات بتنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها حتى النهاية.

جاء ذلك بحضور المهندس مروان محمد، مدير عام الجهاز بالمحافظة، ومحمد سلطان، رئيس منطقة جهاز تنمية المشروعات.

دعم الأفكار الشبابية بالمنيا وتحويلها لمشروعات

واطلع نائب المحافظ، علي آليات عمل الشباك الواحد «التراخيص - السجل التجاري - البطاقة الضريبية»، كما تفقد وحدات الإقراض المباشر، ووحدات إقراض جهات وسيطة للبنوك والجمعيات الأهلية، وكذلك وحدة الخدمات الغير مالية، والعرض التعريفي للخدمات والأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز في ضوء قانون رقم 152 لسنة 2020، وكذلك الإنجازات والخدمات التي تمت ضمن مبادرة حياة كريمة.

وخلال الجولة دعا نائب المحافظ، المسؤولين بالجهاز لتبني الأفكار الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب، وكيفية تحويلها إلى مشروع ناجح يصب في سوق العمل، ما يساعد في دعم خدمات المجتمع، وبهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.