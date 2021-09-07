«تنمية المشروعات»: تخصيص 127.5 مليون جنيه لـ 4 محافظات

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال والحرف والمهن اليدوية، وأيضًا ندوات تعريفية بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز والخدمات التي يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويهدف جهاز تنمية المشروعات باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة إلى المشاركة في تطوير الريف المصري، من خلال تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الإنتاجية خاصة الشباب والمرأة وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.

181 قرية في سوهاج تدخل في إطار «حياة كريمة»

من جانبه، قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة تشمل نحو 181 قرية في المحافظة بـ7 مراكز إدارية، وهي «دار السلام والبلينا وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة».

وأضاف «عبد الظاهر»، أن الفرع نظم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو، 29 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز المالية والفنية للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة بالمبادرة كما قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، بالتعاون مع مؤسسة بنك تنمية المهارات، تم خلالها تدريب نحو 70 شابا من أبناء المراغة على أعمال الكهرباء ويجري تدريب 15 شابا آخرين.

تدريب 65 شابًا على أعمال السباكة

كما قام الفرع بتدريب نحو 65 شابًا على أعمال السباكة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأولاد مأمن وتسليم شنطة أدوات صيانة وتصليح، لأفضل 3 متدربين ويتم حاليا تنظيم دورة تدريبية أخرى في نفس المجال.

وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج، أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل مما يتيح لهم فرص عمل مناسبة عن طريق التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم أو تأهليهم للعمل لدى الغير.

تدريب 30 فتاة وسيدة على حرفة الخياطة

وأشار إلى تنظيم 3 دورات تدريبية مجانًا لـ30 فتاة وسيدة بالمراغة، لتدريبهن على حرفة الخياطة وتم منح أفضل 3 سيدات في كل دورة ماكينة خياطة؛ لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة كما تم تعريفهن بطرق التمويل، من خلال الجهاز في حال رغبتهن في التوسع في مشروعاتهن.

127.5 مليون جنيه لتمويل المشروعات في 4 محافظات

وبدوره، أوضح عمرو الهواري مدير المنطقة السادسة بالجهاز، وتضم أربع محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة وهى « سوهاج وقنا والأقصر وأسوان»، أن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ نحو 127.5 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها اكثر من 7 الاف فرصة عمل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.