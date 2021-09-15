منذ مارس وحتى الآن.. لقاحات كورونا في مصر والممنوعين منها

6 أشهر مضت على بدء وزارة الصحة والسكان تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وحرصت الدولة المصرية على السعي لوضع خطة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كل مؤسسات الدولة المختلفة، سعت الدولة لتنوع مصادر اللقاحات للمواطنين المسافرين خاصة أنَّ بعض الدول وضعت مجموعة من الشروط لدخولها وعلى رأسها أنواع لقاحات معنية، واستطاعت الدولة توفير لقاحات متنوعة آخرها لقاح فايزر والتي تستعد الوزارة لاستقبال الشحنة الأولى منه مساء الخميس، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في هذا التقرير انواع لقاحات كورونا في مصر وكذلك الفئات المحدد لها أخذ كل لقاح على حدة وكذلك الممنوعة.

أنواع لقاحات كورونا في مصر

- لقاح سينوفارم

لقاح سينوفارم هو لقاح صيني، عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

فيما يتعلق بالفئات الحاصلة على اللقاح، كل الفئات يمكن أن تأخذ اللقاح عدا الأطفال الأقل من الـ18 عامًا والسيدات الحوامل والمرضعفات وفقًا لوزارة الصحة والسكان.

- لقاح إسترازينكيا

عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 3 أشهر ومنذ أسابيع أصدرَت وزارة الصحة قرارًا بجعل الفاصل بين الجرعتين شهر واحد فقط نظرًا للمسافرين، فعالية لقاح إسترازنيكا تصل إلى 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة وحصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وعن الفئات الحاصلية على اللقاح، كل الفئات عدا أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، والسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عامًا.

- لقاح سينوفاك

هو لقاح صينى مصري، هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا تمّ استيراد المواد الخام الخاص به من الصين وتمّ إنتاجه فى مصر، يشبه لقاح سينوفارم من حيث الفعالية وكذلك الفئات الحاصلة عليه.

- لقاح جونسون اند جونسون

لقاح جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة، وخصص في مصر للمسافرين، والفئات الممنوعة منه هي نفس فئات لقاح إسترازينكا وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، والسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عامًا.

- لقاح اسبوتنك الروسي

هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، تصل فعاليتة لـ95% بعد أخذ الجرعة الثانية، كل الفئات من المقرران تحصل عليه عدا الفئات التى منعت من اخذ اللقاح وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عامَا.

- لقاح فايزر في مصر

عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما تصل فعاليته إلى 95% ومخصص لاغراض السفر ويمكن لجميع الفئات أخذه حتى الأطفال من 12 لـ18 عاما وفقا لمنظمة الصحة العالمية.