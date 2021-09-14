«أبو الحسن»: الصحة والتعليم والبناء أكثر القطاعات تطورا خلال 10 سنوات

قالت راند أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي أصدرته مصر حاليا يضم فترة 10 سنوات وسط تطور وارتفاع في معدلات التنمية، مبينة أن هذه الفترة شملت مجهودات كثيرة وهذا يدل أن مصر لديها رؤية واضحة للسنوات المقبلة.

الصحة والتعليم والبناء.. الأكثر القطاعات تطورا خلال 10 سنوات

وأضافت «أبو الحسن»، خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على استكمال مسيرة التنمية في الفترة المقبلة، وهو كان مستمع جيد اليوم للتعليق على التقرير المصري، لافتا إلى أن كل القطاعات في مصر لديها تحديات ولكن تم التركيز الفترة الماضية على قطاعات التعليم والصحة والبناء، ويجب الاستمرار في هذه المشاريع لتحقيق نجاح أكبر.

تحديات مستقبلية في مختلف الطقاعات في مصر

وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هناك انتظار لتحقيق تمكين اقتصادي للمرأة الفترة المقبلة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة النظيفة وزيادة مشروعات المياه في مصر، كما أن هناك انتظار في مجال الخدمات الاجتماعية وكذلك محاربة النمو الإسكاني، مؤكدة أن هناك تحسين في جميع القطاعات في مصر، ولكن عملية التنمية أمر مستدام ويجب الاستمرار لتحقيقه.

والداتها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أنها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على سعة صدره لاستقبال والدتها التي قدمت الشكر له اليوم، وتتمنى أن يتعلم منه الرؤساء في العالم العربي، وقدمت له التهنئة بتحقيق التنمية في مصر خلال 10 سنوات.