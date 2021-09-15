مصرع مسن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق في بورسعيد 

لقي مسن مصرعه، صباح اليوم، وهو يعبر طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، بعد أن صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بحادث 30 يونيو

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول «السيد محمد مطاوع» 68 سنة جثة هامدة، إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بادعاء حادث سيارة على محور 30 يونيو، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية كما تستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بسرعة ضبط السيارة والتحفظ على جثة المسن تحت تصرفها.

العثور على مسن مشنوقا داخل منزله بضواحي بورسعيد

وكانت بورسعيد قد شهدت أمس مصرع مسن، بعد أن عثر عليه مشنوقا داخل منزله بالدور الرابع بمساكن الصفا بحي الضواحي.

حيث أبلغ أهل الضحية شرطة النجدة بانبعاث روائح كريهة من العقار الذى يقطن به المسن، وقامت شرطة الضواحي باتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة منزل المسن بعد أن أظهرت التحريات انبعاث الروائح منه وتبين وجود جثة المسن مشنوقا.

وباستكمال التحريات تبين أن المسن «ناصر. ح» 55 سنة، مقيم بمساكن الصفا بحي الضواحي، ونقل إلى مشرحة مستشفى الزهور بحي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وتحرر محضر بالواقعة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وإذا كان المسن شنق نفسه أم توجد شبهة جنائية في الحادث ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.