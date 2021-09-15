ضبط سيدة أجنبية حاولت السفر بجواز سفر «مزور» في مطار القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مطار القاهرة الجوي، بتقدم إحدى السيدات للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب جواز سفر مزور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى السيدات «تحمل جنسية أجنبية»، وبالفحص تبين قيامها بالتقدم للسفر إلى إحدى الدول مستخدمة جواز سفر يحمل صورتها وبياناتها مزورة، عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية وتثبيت المزورة بدلًا منها، وبالفحص الفني لجواز السفر المشار إليه، تبين تزوير التواريخ الخاصة ببصمتي الدخول والخروج من إحدى الدول الأجنبية.

وبمناقشة المتهمة، اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحصلت على جواز السفر المضبوط منذ عامين حال تواجدها بإحدى الدول الأجنبية، من أحد أقاربها، نظير مبلغ مالي لتتمكن من السفر بموجبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود؛ لضبط المتهم الثاني.