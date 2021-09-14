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محمود مسلم

«عناوين المنافذ على موقع الداخلية».. إنطلاق «كلنا واحد» بأسعار مخفضة

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الوطن
02:21 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
«عناوين المنافذ على موقع الداخلية».. إنطلاق «كلنا واحد» بأسعار مخفضة

إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن.

أكدت الوزارة على مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن  ذلك يأتي إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

 

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