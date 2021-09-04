ضبط 1014 قضية تموينية خلال 24 ساعة وتحريز 5 أطنان أعلاف حيوانية فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجار.

ضبط 4,9 طن أسماك ماكريل مجهولة المصدر

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 4,9 طن أسماك ماكريل مجهولة المصدر في القاهرة، و3,35 طن دواجن مجمدة دون مستندات بالشرقية، و8 أطنان برتقال مجمدة دون بيانات في البحيرة، و6,15 طن جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية، وو3,25 طن سكر دون مستندات، و2,576 طن شيكولاتة مغشوشة في الشرقية.

ضبط 9500 قرص أدوية مجهولة المصدر

ضبط 6 أطنان مزيل مجهولة المصدر، 27000 قطعة مزيل شعر فاسدة في الإسكندرية، 9500 قرص أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة، و4,33 طن منظفات صناعية دون مستندات بالدقهلية، 5 أطنان أعلاف حيوانية دون بيانات في الشرقية، و82,900 لتر سولار – بنزين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ60535 جنيها في الشرقية، وضبط 3 مصانع عشوائية لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية تعمل دون ترخيص في المنوفية، و3 مصانع عشوائية دون ترخيص لتدوير المخلفات البلاستيكية أيضًا في المنوفية.