«المترو» تكثف إجراءاتها الاحترازية بالقطارات والمحطات لمواجهة كورونا

كثفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من إجراءاتها الاحترازية اللازمة، بالقطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة موجة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، علاوة على تطهير وتعقيم المحطات كل ساعتين، وكذلك مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع الركاب بالأمر ذاته داخل المحطات وعربات القطارات.

مترو الأنفاق: إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بسبب كورونا

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، أمس، من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات، عن تطبيق غرامات فورية على جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات، تصل إلى 4 آلاف جنيه، منوهة إلى أن الشركة تكثف إجراءاتها بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مؤكدة أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.

مترو الأنفاق: بدأنا في إجراءات تجهيز القطارات وتعقيمها

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة بدأت في تجهيز القطارات وصيانتها وتعقيمها ضد فيروس كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، منوها إلى أنه سيجرى الدفع بـ5 قطارات إضافية يوميا خلال الذروة الصباحية والمسائية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لمواجهة الزحام داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ستشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير حركة القطارات على مدار ساعات التشغيل، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لمنع حدوث أي معوقات، أو ظهور حالات كورونا، موضحا أنه الشركة تواصل تجهيز وحدات إسعافية متنقلة، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مجانا.