«شوقي»: العام الجديد حضوريا لجميع الطلاب بالمدراس مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن» أن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا في المدارس لجميع الطلاب، موضحا أن الوزارة تسعي إلى عام دراسي منضبط رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المدارس بدأت في إعداد قوائم الطلاب الجديدة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب واللائق بالمدرسة.

كنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن الرتوش النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية، وتطهير دورات المياه، موضحة أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد التام، لإنطلاق عام دراسي جديد دون أى معوقات أو مشكلات، منوهة إلى أن سيتم تطعيم جميع المعلمين والإداريين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

العام الجديد حضوريا في المدارس مع تطبيق إجراءات كورونا

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تعمل على إنطلاق العام الدراسي الجديد دون أى معوقات، علاوة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، أثناء اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا في المدارس لجميع الطلاب

وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أن العام الدراسي الجديد، سينطلق في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، يوم 9 أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول، حفاظاً على السلامة العامة.