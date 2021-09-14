«العليا للفيروسات»: كل التطعيمات الموجودة في مصر لم تتأثر بتحورات كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا، نظرًا للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب سلوك ونشاط الفيروس بسبب التغيرات سواء في الجو أو التغيرات الناتجة عن تحوراته.

«العليا للفيروسات»: تطعيمات كورونا لم تتأثر بـ«دلتا»

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العالم يتجه حاليًا لعمل دراسة إكلينيكة بشأن منح التطعيمات للأطفال، ويجرى حاليًا في أمريكا وأوروبا، موضحًا أن مصر تجرى حاليًا دراسة بشأن معرفة منشأ السلالة وهل توجد طفرات أو فيروسات جديدة في فترة من شهر يونيو الماضي إلى شهر سبتمبر، وهل هناك تحورات خطيرة لفيروس كورونا في مصر من عدمه.

مصر تجرى دراسة لمعرفة أثر التحورات الجديدة على التطعيمات

وتابع: «هناك دراسة تتم أيضًا لمعرفة أثر التحورات الجديدة على التطعيمات من حيث الفاعلية على الطفرات أو التحورات، ودلائل النتائج تؤكد أن كل التطعيمات الموجودة على أرض مصر لم تتأثر بأي تحورات أو طفرات للفيروس، وجميعهم ذو فعالية مع التحورات الموجودة في مصر، بجانب العمل على اكتشاف أي المناطق تشهد نسب تحورات في الفيروس، وخلال أسبوعين يجرى الكشف عن الدراسة».

وحذر «حاتم» المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالبًا بضرورة الالتزام بالتغذية الجيدة المحفزة لمناعة الجسم، والتي تسهم في الوقاية من المرض.