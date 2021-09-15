«المترو» يجهز 22 وحدة إسعافية بالمحطات تزامنا مع العام الدراسي الجديد

تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وضع الرتوش النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدة أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها بجميع القطارات العاملة والمحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

مترو الأنفاق: خطة شاملة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا تزامنا مع العام الدراسي الجديد

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن جميع محطات وقطارات المترو سيتم تعقيمها وتطهيرها، لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، منوها بأنه تم تجهيز 22 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة داخل المحطات، مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العالج اللازم.

عبدالهادي: تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الوحدات الإسعافية المتنقلة متوفر بها المستلزمات الطبية، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة داخل المحطات، موضحا أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لن ولم تؤثر على سير العمل داخل محطات مترو الأنفاق، ولن يتم إلغاء أى رحلات، مع دخول العام الدراسي الجديد، منوها بأنه سيتم الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

متحدث مترو الأنفاق: لن يتم إلغاء أى رحلات مع دخول العام الدراسي الجديد

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن هناك غرامات فورية على جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه، مؤكدا أن ارتداء الكمامات الطبية إلزامية لجموع الركاب، لمواجهة فيروس كورونا.