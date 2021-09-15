«كان يشعر باقتراب أجله».. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد هيبة

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل أحمد هيبة، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته بعد أن وافته المنية قبل 3 أيام؛ إثر حادث سير أودى بحياته، وفقًا لما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح سابق لـ«الوطن».

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «هيبة» خرج من منزله يوم وفاته للتعاقد على أحد الأعمال الفنية، ولكنه كان يشعر بقرب أجله عند توديعه لزوجته «صباح»، إذ قال لها: «أنا فرحان لكن حاسس إني مش راجع تاني ومش هشوف المولود اللي في بطنك»، وفقًا لتأكيد المصدر.

حادث سير أودى بحياة أحمد هيبة

وأوضح أن «هيبة» استقل عربة ميكروباص في طريقه إلى «مشواره»، إلا أن سيارة نقل اصطدمت بالميكروباص، لافتًا إلى استقبال زوجته اتصال من المستشفى التي نُقل إليها، حيث هرعت إلى هناك لتتفاجأ بنبأ وفاته.

وكان تقرير المستشفى، قد كشف عن إصابة «هيبة» بنزيف شديد في مختلف أنحاء جسده أودى لوفاته، حيث اتخذت إدارة المستشفى كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

وأطلق الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين حملة لمساعدة أسرة الفنان الراحل، خاصة وأنه ترك 3 أبناء وكان ينتظر طفلة رابعة خلال الأيام المقبلة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: أتمني لو نقدر نساعد أسرته بإشراف وتنظيم من النقابة».

أدوار ثانوية للفنان أحمد هيبة في الدراما والسينما

وقدم الفنان الراحل أحمد هيبة، عددًا من الأدوار الثانوية في الدراما التليفزيونية والسينما على مدار أعوام عديدة، ومنها مسلسلات «آوان الورد، المواطن إكس، موجة حارة، تفاحة آدم، المواطن إكس» وفي السينما قدم أفلام «الرجل الأبيض المتوسط، آسف علي الإزعاج، تفاحة أدم، الشبح، مافيا، شباب سبايسي، سمير وشهير وبهير».