ضبط شخصين سرقا «توك توك» بالإكراه في القاهرة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة عن ضبط شخصين، لقيامهما بسرقة مركبة «توك توك» بالإكراه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما أُبلغ به قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من سائق «توك توك» مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، ومصاب بجروح وسحجات، حيث ذكر أنه حال سيره بمركبته بدائرة قسم شرطة الخليفة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر، وأثناء سيرهم بدائرة القسم طلب أحدهما منه التوقف لشراء بعض المستلزمات، وفور توقفه ألقى الثاني مسحوق «الشطة» على وجهه، وقام الأول بدفعه خارج المركبة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، محدثاً إصابته المشار إليها، واستوليا على «التوك توك» ولاذا بالفرار.

المتهمان يعترفان بارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان يقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض «كتر».

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما ضُبطت مركبة «التوك توك» المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمركبة، واتهمهما بسرقته بالإكراه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.