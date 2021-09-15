«القباج» توجه بإنقاذ مسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع بلا مأوى

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ مسنين اثنين بعد قضاء عاما في الشارع بلا مأوى.

وتوجه الفريق إلى منطقة شبرا وتم التعامل مع أحد المسنين بلا مأوى، حيث تم إجراء دراسة حالة له وتبين أنه يدعى «محمد .ع» ويبلغ من العمر 68 عاما، وكان يعمل فرانا ويعاني من ربو على الصدر، وكان يأخذ الفرن مسكنا ومأوى له، وعند غلقه أصبح يفترش الشارع.

مسن بلا مأوى في حلوان

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان للتعامل مع مسن بلا مأوى يدعى «م.ا.م»، يبلغ من العمر 70 عاما، بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع بعد أخذ شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

الانتقال لدار رعاية مسنين

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة في إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد وافقا على ذلك، وعليه نسق الفريق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة لرعاية الأشخاص بلا مأوى، ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الإنسانية، وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.