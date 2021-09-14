«التضامن» تعلن عن 65 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات.. الشروط وأوراق التقديم

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن 65 وظيفة خالية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة قنا، بنظام التعاقد مع جمعية كاريتاس الأهلية المسند إليها إدارة المركز، على أن يكون الأولوية في شغل هذه الوظائف لأبناء محافظتي قنا والأقصر.

مشتريات ومخازن وإشراف إداري واستقبال

عدد 7 في الوظائف الإدارية (مشتريات – مخازن – مشرف إداري – موظف استقبال):

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل (بالنسبة لوظيفة المشتريات والمخازن).

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 4 أخصائي نفسي

- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس).

- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 2 محاسب

- الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 1 مدرب حاسب آلي

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب.

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 2 مدرب رياضي

- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية.

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 2 مدرب مهنى تخصص نجارة

- الحصول على مؤهل مناسب.

- خبرة في مجال التدريب المهنى لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن 45 عامًا.

عدد 1 مدرب موسيقى

- الحصول على مؤهل مناسب.

- خبرة في مجال التدريب لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 1 مدرب رسم

- الحصول على مؤهل مناسب.

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 1 أمين مكتبة

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب.

- خبرة فى مجال عمل المكتبات لا تقل عن ثلاثة أعوام.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 1 شيف يشترط إجادة الطهي

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

- خبرة في مجال إجادة الطهي بكل أنواعه لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن 50 عامًا.

عدد 3 مساعد شيف

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

-خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 2 عمال كافيتريا

- إجادة القراءة والكتابة.

-خبرة في هذا المجال.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 2 عمال مغسلة ملابس

- إجادة القراءة والكتابة.

-خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين..

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 18 فرد أمن بشرط اللياقة البدنية

- الحصول على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

- لياقة بدنية تتناسب مع طبيعة العمل، وألا يقل الطول عن (170 سم).

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 16 عامل نظافة مع إجادة القراءة والكتابة

- إجادة القراءة والكتابة.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

عدد 1 عامل زراعة (جنايني)

- إجادة القراءة والكتابة.

-خبرة في هذا المجال.

- السن لا يزيد عن 45 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التضامن

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. صورة المؤهل الدراسي.

3. صورة من شهادة الخبرة.

4. الموقف من التجنيد.

5. شهادة صحية (لمهنة الشيف والمساعدين وعمال الكافيتريا).

للتقديم يتم إرسال الأوراق المطلوبة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني drugcontrol1@drugcontrol.org.eg، على أن يتم تحديد الوظيفة المتقدم إليها خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 15 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2021، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية وإبلاغ المتقدمين.