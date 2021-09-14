التضامن تكثف الإجراءات الاحترازية بالحضانات تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، المشرف على الحضانات، إن هناك متابعة مستمرة على الحضانات سواء مركزية أو تابعة، داخل كل مديرية، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الموجودين بالحضانات حاليا ليس كبيرا نظرا لتخوف بعض أولياء الأمور من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أصحاب الحضانات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الأطفال حتى أصبح الأمر أسلوب حياة.

45% نسبة الإشغال بـ 6 آلاف حضانة

وأكد «شعبان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 6 آلاف حضانة تعمل بنسبة إشغال بلغت نحو 45%، مؤكدا أنه منذ ظهور جائحة كورونا، لم يتم رصد حالة إصابة واحدة بين الأطفال، قائلا: «الحضانات عرض وطلب، ولن نجبر أحدا على الذهاب للحضانة» .

إغلاق الحضانات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

ولفت إلى أن وزارة التضامن، مستعدة بالإجراءات الاحترازية، للموجة الرابعة من كورونا، مشيرا إلى أن هناك نضجا عند جميع العاملين بالحضانات التابعة للوزارة، ويتم تكثيف الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى نضج الأهالى، بخلاف التفتيش الدوري على الحضانات، وإغلاق الحضانات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

تأهيل وتدريب العاملين بالحضانات على المنهج الجديد

وأشار المشرف على الحضانات، إلى أن وزارة التضامن بصدد اعتماد المنهج الجديد بالحضانات وتعميمه على جميع الحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، موضحا أنه يتم تأهيل وتدريب العاملين بالحضانات على المنهج الجديد، وسيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح «شعبان»، أنه يتم التشديد على الحضانات بعدم وضع رسومات مسيئة، والاعتماد على رسومات جاذبة للأطفال ومناسبة لأعمارهم، مثل الرسومات الكاريكاتيرية، قائلا: «أول مرة نرصد حضانة عليها آية قرانية لجذب الأطفال، والحضانات التى تأخذ ترخيصا من الوزارة لابد أن تكون مطابقة للمنهج العلمي الذي وضعته الوزارة».

وعن الأسر المضيفة، أوضح «شعبان»، أنه يتم العمل من خلالها على إيجاد فرصة عمل للمرأة المعيلة، ويكون لديها مكان مهيأ لذلك، ويشترط عدم وجود شباب بالمنزل، حيث يتم استضافة الطفل لعدد ساعات معينة، بعد الحصول على موافقات أمنية، وعمل منظومة لحماية كلا من الأسرة المعيلة والطفل.