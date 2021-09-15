الحماية المدنية تنقذ شخصا ونجله تعطل بهما مصعد في الزيتون بالقاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ شخصين تم احتجازهما داخل مصعد بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا باحتجاز شخص ونجله داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من استخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات.

ولاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالي بالمنطقة.