مصرع 4 عمال وإصابة آخر أثناء تطهير بيارة بمحطة سيدي غازي

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب آخر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أثناء قيامهم بتطهير بيارة بمحطة الصرف بسيدي غازي، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نقل الضحايا والمصاب لمستشفى سيدي غازي المركزي، ووجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال والمتابعة، كما وجه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالانتقال لمستشفى سيدي غازي لمتابعة الحالة، وسرعة إنقاذها.

ومن جانبه، صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصاب، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيقات موسعة حول الواقعة وأسبابها.

مصرع 4 عمال وإصابة آخر داخل بيارة مياه بكفر الشيخ

ونعى المحافظ عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا وهم «أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسى، 37 سنة، وعبدالصمد عبدالحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة» معربا عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي ألم بالعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدى غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم.