«شفاء الأورمان» تطلق مبادرة «نقطة دمك تساوي حياة» لدعم المرضى الأطفال

استكملت مستشفى«شفاء الأورمان» بطيبة في محافظة الاقصر، فعاليات مبادرة «نقطة دمك تساوي حياة»، بهدف مساعدة الأطفال الذين يحتاجون للدم خلال مسيرة العلاج المجانية داخل المستشفى، من خلال تنظيم عدة فعاليات ومبادرات بهدف التبرع بالدم في في جميع قرى الصعيد، وذلك عبر جولات ميدانية داخل هذه القرى.

المُتبرع بالدم يُنقذ حياة 3 أشخاص

وبحسب الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفيات «شفاء الأورمان» شمال الأقصر، يقوم بنك الدم شفاء الأورمان، بتحليل كامل لجميع الفيروسات من «الالتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري»، كما تقوم المستشفى بإجراء صورة دم كاملة لأي متبرع، بهدف توفير كيس دم آمن وفعال لمرضى الأورام داخل المستشفى، مع إجراء جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضى مجاناً فيما بعد.

وأضاف، «في المرة التي يتم التبرع فيها يُساعد الشخص في إنقاذ حياة عدد 3 أشخاص، حيث يتم يتم فصل جميع مكونات الدم لعلاج الأمراض المختلفة».

التبرع بالدم يستغرق من 20 لـ40 دقيقة

واستكمل، يستطيع التبرع كل من زاد عمره عن 18عامًا وحتى 60عامًا، كما يُمكن التبرع بالدم في فترة كل ثلاثة أشهر للرجال، وكذلك 4 أشهر للسيدات، ومن الممكن التبرع بالصفائح الدموية في كل أسبوعين بشكل آمن تمامًا، دون أي احتمال لانتقال أي عدوى للمتبرع، خاصة في ظل أستعمال جميع الأدوات تستخدم لمرة واحدة فقط، لافتًا، إلى أن عملية التبرع بالدم تستغرق فترة من 20 لـ 40 دقيقة، حيث يتم فيها ملئ إستمارة للشخص المتبرع مع عمل تحليل الهيموجلوبين، وإجراء الكشف الطبي للتأكد من ملائمة المواطن طبياً للتبرع بالدم.