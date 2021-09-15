تعرّف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة الأقصر

تعتبر جامعة الأقصر من الجامعات المصرية الحديثة حيث تأسست عقب صدور القرار رقم 1481 لسنة 2019 من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونص قرار إنشاء الجامعة على تحويل فرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة وهي «جامعة الأقصر».

6 كليات في جامعة الأقصر

وبلغ حاليًا عدد الكليات التي تضمنها جامعة الأقصر، 6 كليات أدبية وعلمية، حيث تضم كليات «الحاسبات والمعلومات، والآثار، الفنون الجميلة، الألسن»، داخل مدينة الأقصر، بينما تضم كليات «السياحة والفنادق وكلية الطب» في مدينة طيبة، ومن المقرر دخول كلية الطب الخدمة العام الجديد والبدء في استقبال الطلاب، وتقوم الجامعة بدورها حاليًا في ضم كليتي العلوم وكذلك التربية في مدينة طيبة العام المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات جامعة الأقصر

وبعد ظهور ترشيحات الطلاب لكلياتهم بشكل نهائي، يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بكليته عبر موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالكليات، عقب ذلك يتوجه إلى الكلية التي المرشح إليها مباشرة لتقديم أوراقه، وأعلنت الجامعة عن الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات وهي كالتالي:

- استمارة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يكون مُوضح بها كل بيانات الطالب، وتصويرها صورتين واضحتين.

- شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وتصويرها 5 صور واضحة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وتصويرها 4 نسخ.

- شهادة التفوق الرياضي «فقط للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية».

- نموذج 2 جند للطلاب من الذكور، ويحصل عليه الطالب من مكتب التجنيد التابع له الطالب.