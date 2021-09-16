حظك اليوم برج الحمل الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يعرف أنّه يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر ما زال معاكسا، لكن لا تستسلم للتوتر أو التشوش وحاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.