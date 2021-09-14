حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يفضل أن يكون القائد دائمًا، إذ يفضل أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.