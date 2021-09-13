حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تحب امرأة برج الحمل الرجل الذي يشعرها باهتمامه وتقديره لها، كما أن مواليد هذا البرج يتسمون بسعة الصدر والشهامة والإخلاص على المستوى العاطفي، كما أنهم يتسمون بالثقة الكبيرة في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنضج وتستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.