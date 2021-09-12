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حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا: أحلامك هتتحقق

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الوطن
12:38 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بأنه يسعى دائما لتحقيق أهدافه بالوصول إلى المناصب القيادية، سواء كان ذلك في حياته العلمية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة، وقد تجد اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء، ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل. 

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