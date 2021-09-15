حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج الحمل بقدرة كبيرة على تحمل المشاق والمتاعب بالإضافة إلى القوة والحزم لإتمام العمل، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في مربع برجك بدفعك نحو مراجعة حياتك وخبراتك.. قد تشعر ببعض التشوش وعليك أن تحدد ما ترغب به فعلا.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.