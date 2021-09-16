حظك اليوم برج الثور الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعرف عنه أنّه وفيّ جدًا لأصدقائه، ويضحي من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.