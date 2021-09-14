حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مولود برج الثور أنَّ يتظاهر بالبرود، لكنخ يبقى مشتعلًا من الداخل، وقد ينفجر أحيانًا لسببٍ تافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ يعدك بمكاسب ولقاءات موفقة وتبدو أكثر استعدادًا للتطور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم التشوش.. قد تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.