حظك اليوم برج الثور الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر رجل برج الثور من الشخصيات العنيدة خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، كما أنه يقدر الراحة والرفاهية ويعشق الطعام، ويتمتع بالحنان ويميل إلى الاستقرار ويحب وضع توقعات مستمرة لحياته وعمله، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور ويمدك بالقدرة على المواجهة مما يجعلك تصيب هدفك، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم وقتا مناسبا للخروج والانطلاق ويجذبك كل جديد.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.