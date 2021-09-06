خطة زمنية لتطعيم طلاب المدارس والجامعات بلقاحي فايزر ومودرنا

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، تفاصيل المخاطبات التي تمت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واللجنة العلمية لكورونا لتوفير كميات من لقاحات كورونا لطلاب المدارس، من سن 12 وحتى 16 عامًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطعيم طلاب المدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن وزير التربية والتعليم يستهدف خلال الفترة القادمة تطعيم جميع طلاب الثانوية العامة وذلك لانتظام الدراسة مرة أخرى داخل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وهناك مناقشات واجتماعات تتمّ حاليا بين جميع الجهات المعنية بهدف توفير لقاحات فايزر ومودرنا لطلاب هذة المرحلة، وسيتبعها تدريجيًا حصول باقي طلاب المدارس حتى سن 12 عامًا.

تطعيم طلاب الجامعات

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة العليا للفيروسات أنتهت فى اجتماعها اليوم ،مع وزارة التعليم العالى إلى الخطة الزمنية لتطعيم طلاب الجامعات المصرية والأهلية بدءا من من 18 عامًا وكذلك هيئات التدريس فى جميع الكليات والجامعات المصرية وذلك قبل بداية العام الدراسي الجامعي المقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل.

وقال إنَّ الخطة الزمنية تستهدف تطعيم نحو 3 ملايين طالب جامعي وعضو هيئة تدريس والعاملين بالجامعات بجرعة واحدة من لقاحات كورونا قبل شهر أكتوبر المقبل، مبينا إلى أنَّ التطعيمات ستتمّ داخل المستشفيات الجامعيات بالتعاون مع وزارة الصحة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات سواء في الجامعات المصرية أو الأهلية أو الخاصة وكذلك المعاهد.

ونفى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وجود تحوّرات مختلفة لفيروس كورونا داخل مصر، باستثناء ما أعلنت عنه وزارة الصحة منذ فترة قليلة عن ظهور متحور دلتا في مصر، قائلًا إنَّ أي تحوّر سيشهده فيروس كورونا فى العالم ستشهده مصر لأن الفيروسات بطبيعتها متحوّرة، وما تقوم به الدولة حاليًا هو تطعيم أكبر قطاع من الشعب المصري لتأثير أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى أي شخص مصاب.