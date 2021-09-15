مطروح تفوز بالمركز الرابع بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى المحافظات

أعلن، اليوم الأربعاء، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فوز الطالبة آية محمد محمود شلبي بمدرسة النجيلة الثانوية المشتركة بالمركز الرابع، في مسابقة الطالبة المثالية علي مستوى الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية لـ«الطالبة، والطالب» المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت شعار «الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي»، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة الفائزة مشيدا بتميزها وتشريفها محافظة مطروح بعد تحقيق المركز المتقدم في المسابقة المركزية علي مستوي الجمهورية.

مطروح تحقق مراكز متقدمة في مسابقات الوزارة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن طلاب مطروح حققوا خلال هذا العام مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المركزية والدولية، وذلك في إضاءة مشرقة جديدة وإنجاز مشرف يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإنجازات التي يحققها الطلاب في الأنشطة التربوية في المسابقات المركزية خلال هذا العام التي تقام تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

«تعليم مطروح» تهدى الإنجاز للمحافظ

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالشكر والتقدير إلى إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح، ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة التعليمية، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، وأعضاء التوجيه والاخصائيين المشرفين على الطالبة خلال المسابقة، عرفانا بالمساهمة المؤثرة في تحقيق ذلك الإنجاز علي مستوي الجمهورية.

وأهدى وكيل الوزارة الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.