«دور كامل للكل».. تعرف على مكونات البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات، إن منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على عدد من الأبراج، نحو 20 برجا، ومنهم البرج الأيقوني، ومتوقع أن يكون حجم الاستثمارات في المنطقة 50 مليار جنيه.

وأضاف «عباس»، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن البرج الأيقوني يتكون من 78 طابقا، ودوران أسفل الأرض، وتم صب آخر صبة، ليكون أعلى مبنى في مصر وأفريقيا، منوها بأن العمل يسير بشكل جيد، والهيكل المعدني ينتهي بالكامل بعد شهر، وجار أعمال التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للبرج بالكامل.

وأوضح أن البرج يتضمن أنشطة عدة منها جزء تجاري وآخر إداري، إضافة إلى شقق فندقية وفندق 5 نجوم بلس، كما أن الطابق الأخير سيكون للمشاهدة، ويكون مفتوح للجميع للزيارة لمشاهدة العاصمة من أعلى.

ولفت إلى أن العاصمة تحتوي على عدة مشروعات سكنية من بينها الحي السكني r3 يتكون من 25 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء منها بالكامل والبيع والتسويق لها، إضافة إلى الحي السكني جاردن سيتي الجديدة، بواقع 20 ألف وحدة سكنية، في مرحلة التشطيبات، والانتهاء من الواجهات بالكامل في نهاية العام الجاري.

وأعلن عن استلام أول برج في المنطقة المركزية في ديسمبر المقبل، واستلام باقي الـ 20 برجا تباعا العام المقبل، لتصبح هذه المنطقة العلامة الفارقة في العاصمة الجديدة.

ويشهد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، احتفالية بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يُعد أعلى برج في قارة أفريقيا.