تضم البرج الأيقوني.. موعد الانتهاء من «الداون تاون» بالعلمين الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ منطقة الساحل الشمالي تعتبر كنز ومنطقة ساحرة، كانت مُهملة لفترة طويلة جدًا، حيث تبلغ مساحة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، تم استغلالها بعد تطهيرها من الألغام الناتجة من الحرب العالمية، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد نواة تنمية مستدامة للساحل الشمالي بالكامل.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الجمعة، أنّ منطقة «داون تاون» بالعلمين الجديدة، تنفذها الشركة الصينية على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لأن العلمين الجديدة ستكون مدينة سكنية طوال العام.

ولفت إلى أن منطقة «الداون تاون» تتكون من 5 أبراج سكنية، من بينهم برج أيقوني على غرار العاصمة الإدارية، وارتفاعه 250 متر، ومكون من 68 طابق تقريبا، ومسطح 485 ألف متر مسطح، بينما الأربع أبراج الأخرى بارتفاع 200 متر، مكونين من 56 طابق، بمسطحات 320 ألف متر مسطح.

وتوقع الانتهاء من الأبراج خلال 39 شهرا بناء على الجلسة التي تم عقدها مع استشاري المشروع والشركة المُنقذة، بينما البرج الأيقوني ينتهي خلال 45 شهرا، مؤكدا أن الهدف من العلمين الجديدة، إعادة التوزيع السكاني بالاستغلال الأمثل للأماكن.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة تحتوي على 3 جامعات يعمل بالفعل بها أكثر من 5 آلاف طالب، و«السيمستر» القادم يزيد العدد إلى 10 آلاف طالب، وأن المدينة تحتوي على منطقة صناعية جرى تخصيصها بالفعل، وجاري العمل بها، إضافة لتوفير سكن للعاملين بها، ويتابعه وزير الإسكان، عاصم الجزار، بشكل مستمر.

وأوضح أن أول وحدات سكنية جرى طرحها في العلمين الجديدة كانت تخص متوسطى ومحدودي الدخل منذ 3 سنوات، قائلا: «أول 5 آلاف وحدة اتباعوا في تلت ساعة فقط».