تعرف على موعد افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس يسري السلاموني، مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن أعمال فحص التربة ونتائج الاختبارات بدأت في عام 2018، إذ شددت القيادة السياسية على أهمية سرعة الإنجاز لذلك كان العمل مستمرا لمدة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع.

وأضاف السلاموني في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن الافتتاح سيكون في بداية عام 2023، فقد أنهينا الجزء الخاص بالكور وهو الجزء الأوسط ويماثل العمود الفقري إذ أن الدعامة التي تقاوم الأحمال الأفقية والرأسية، ويتبقى الجزء الخارجي الذي يشكل المساحة الخارجية للبرج.

وتابع مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرج موجود في منطقة الأعمال المركزية التي تشمل 20 برجا تخدم الأغراض الإدارية والسكنية، وفيها أماكن فندقية لنفس الغرض، وهي تتيح منطقة متكاملة الخدمات، كما أن ارتفاعات الأبراج تكون مختلفة والتصميمات والتجهيزات تكون مختلفة.

وشهد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، احتفالية بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يُعد أعلى برج في قارة إفريقيا.

ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر البرج الأيقوني أعلى برج في قارة إفريقيا، ويصل ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 مترا، ويقع هذا البرج في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويطل البرج على مختلف الطرق الرئيسية مع الحديقة المركزية وهي «كابيتال بارك»، الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج، ويقع على مساحة 533,041 متر مربع، ويتكون البرج الأيقوني من 79 طابقًا.

وصُمم البرج على طراز العمارة ذات المستوى العالمي في المدينة، ويتم تنفيذ البرج بالتعاون بين كل من وزارة الإسكان والمرافق العامة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الشركة الصينية «cscec» والتي تعتبر إحدى أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.