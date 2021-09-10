حقيقة إنشاء أطول برج بالعالم في العاصمة الإدارية

حقيقة إنشاء أطول برج في العالم في العاصمة الادارية.. تعد من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأبراج التي يتم إنشاؤها داخل مدينة العاصمة الإدارية، ويعد أطول برج تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، هو البرج الأيقوني، والذي يُعد أطول برج في أفريقيا، ويقع بمنطقة الأعمال المركزية داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ ارتفاع البرج الأيقوني، أعلى برج في قارة أفريقيا 400 متر، ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية «كابيتال بارك».

وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من الأبراج يصل إلى 20 برجًا، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، حقيقة إنشاء أطول برج في العالم في العاصمة الادارية.

حقيقة إنشاء أطول برج في العالم في العاصمة الادارية

- يتضمن البرج الأيقوني فندقا من الطابق 50 إلى 70.

- يبلغ مسطح البرج الأيقوني 280 ألف متر مبانِ.

يشار إلى أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة،

- تضم مدينة العاصمة الادارية عددًا كبيرًا من المشروعات، التي ستتنافس عالميا في المستقبل.

- الحى السكنى الخامس، أو ما يطلق عليه «حي جاردن سيتي الجديدة»، وهو مشروع سكنى ضخم، يمزج بين الطراز المعماري والكلاسيكي داخل المدينة.

- سيكون الطابق الأخير بالبرج الأيقوني عبارة عن طابق مشاهدة، يتيح للجميع مشاهدة العاصمة الإدارية من أعلى.

- يطل البرج الأيقوني على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية «كابيتال بارك»، وعلى مساحة 533.041 متر مربع.

- تقدر استثمارات البرج الأيقوني بنحو 3 مليارات دولار.

- يعد البرج الأيقوني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى في قارة أفريقيا.

- يصل ارتفاع البرج الأيقوني نحو 400 متر.

- يقام البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تم تصميم البرج الأيقوني ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

- يقع البرج الأيقوني في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.