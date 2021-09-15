محافظ الجيزة يشهد فعاليات القرعة الإلكترونية على 4368 جبانة جاهزة

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على عدد 4368 جبانة جاهزة بقطاع (ب) الكيلو 47 بطريق الفيوم بمساحه 21.66م والتي سبق الإعلان عنها وتقدم إليها المواطنون خلال الفترة من 27/6 إلي 29/7/2021.

طرح 2962 جبانة عادية و406 مميزة بالجيزة

وأكد محافظ الجيزة، أن القرعة العلنية الإلكترونية أجريت للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم 4673 مواطنا للحصول علي عدد 3962 جبانة عادية، كما تقدم 915 مواطنا للحصول علي 406 جبانة مميزة.

وأوضح المحافظ أن طرق السداد سوف تكون على 4 أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه وقيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.

وتنوه محافظة الجيزة بأنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد.

حضر فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية اللواء علاء بدران السكرتير العام وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات ورفعت كامل مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤولي مركز المعلومات.

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