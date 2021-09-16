احذر.. هذه التطبيقات تحمل فيروسات تدمر هاتفك

تحمل الهواتف الذكية العديد من التطبيقات، التي تدمرها، وتجعلها متاحة للهاكرز والتجسس، وهو ما حذر منه خبراء التكنولوجيا والشرطة.

وحذر الخبراء من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة.

فيروس الجوكر

وينتشر فيروس «الجوكر» الضار جدا، داخل عدة تطبيقات عبر هاتفك المحمول، وبإمكانه السيطرة عليه من خلال الرسائل النصية، ما يعرض الكثيرين لتدمير هواتفهم الخاصة، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

وبالفعل حذفت جوجل التطبيقات المتأثرة بـ«الجوكر» من متجرها الإلكتروني، كما حظرت «أبل» التطبيقات على أجهزتها، لكنها ما زالت تعمل على أنظمة هواتف أندرويد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز التطبيقات التي تحمل فيروسات مدمرة لهاتفك.

تطبيقات تحمل فيروسات مدمرة

أبرز هذه التطبيقات هي:

أوكزيليري ميسج

إيليمنت سكانر

فاست ماجيك إس أم إس

فري كام سكانر

غو مسجز

سوبر مسج

غريت إس أم إس

ترافيل وولبيبر

وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة منذ 3 أعوام، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال.

كيفية الحفاظ على أمان المستخدمين

وللحفاظ على أمان المستخدمين، تنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر جوجل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفقا للباحثين في شركة «كويك هيل سيكيوريتي لاب» للأمن السيبراني.

ويمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الخاصة.

ورصدت هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر جوجل، وبالرغم من حذفها من عليه، إلا أنها ما زالت تعمل على الهواتف، لذا عليك إزالتها على الفور إذا كانت على هاتفك.