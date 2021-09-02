الزراعة: تدريب 479 طالبا بالجامعات على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

قال الدكتور عماد أنيس، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية، إنّ بناء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتجهيز الكوادر البشرية من شباب الجامعات المصرية، بدأ المعهد تدريب الطلاب على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة، لإيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية، من خلال الدورات التدريبية المقامة بالمعهد خلال شهري يوليو وأغسطس 2021.

تدريب 479 طالبا وطالبة من برامج البيوتكنولوجي للجامعات المصرية

وأضاف في بيان عنه، أنّ المعهد درّب 479 طالبا وطالبة من برامج البيوتكنولوجي للجامعات المصرية من الجهات التالية: كلية الزراعة والعلوم جامعة عين شمس، كلية الزراعة والعلوم وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، كلية الزراعة والعلوم جامعة المنصورة، كلية الزراعة جامعة الزقازيق، كلية الزراعة جامعة بنها (مشتهر)، كلية الزراعة جامعة الفيوم، كلية الزراعة جامعة المنيا، كلية الزراعة جامعة اسوان، كلية علوم بنات جامعة عين شمس، كلية البيوتكنولوجي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية البيوتكنولوجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجي، كلية الصيدلة جامعة الأزهر، كلية الصيدلة الجامعة الألمانية) مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءت الاحترازية لكوفيد 19.

وتابع أنّ الدورات التدريبية تقام في المجالات الاتية: زراعة الأنسجة النباتية، الواسمات الجزيئية، النقل الجيني للنباتات، المعلوماتية الحيوية، الوراثة الميكروبية وكيفية تحديد تسلسل الحمض النووي وتحليل النتائج، وغيرها من الموضوعات المستجدة والمتعلقة بالهندسة الوراثية.

وأوضح أنيس، أنّ المتدربين أشادوا بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة في الدورات التدريبية، التي تنفذ تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، الذي يتابع باستمرار تنفيذ الدورات التدريبية.

ولفت إلى أنّ الدورات التي تعقد بالمعهد علمية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتهدف للمساهمة بشكل فعال في تنمية مهارات خريج الجامعات المصرية لرفع كفاءتهم وقدرتهم العملية وتأهيلهم على المنافسة في سوق العمل، وتتم الدورات التدريبية تحت إشراف الدكتور أشرف فهمي، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب، مؤكدا استعداد المعهد لتدريب الطلبة في جامعات مصر وتأهيلهم لسوق العمل.