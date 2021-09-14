لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، 14 سبتمبر، ارتفاعا واضحا لليوم الثاني على التوالي فيما استقرت أسعار الحديد.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، بقيمة 5 جنيهات في الأسمنت المسلح ، وجاءت كالتالي:

- ارتفع أسمنت المسلح وسجل سعر 945 جنيها بدلا من 940، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز من 785 إلى 860 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 920 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

وشهدت أسعار الأسمنت المخلوط استقرار في أسعار الطن في السوق المحلي المصري منذ فترة، حيث استقرت اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وتراوحت أسعاره بين 610 و760 جنيها للطن، بحسب الشركة المصنعة له.

وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الأسمنت لتعظيم أرباح الشركات، لافتا إلى أن تعظيم الربح تلجأ إليه الشركات في وقت قصير أو طويل، وتحدد الشركة بموجبه السعر والمدخلات.