وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون للوزارتين

شهد دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكنور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الاثنين، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعتي عين شمس والمنصورة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة؛ بهدف التعاون في تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاتفاقيتان تهدفان إلى تعزيز التعاون الفني

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الفني، وتسخير كل الإمكانيات وتبادل الخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعتي عين شمس والمنصورة؛ بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروع بحثى تطبيقي مشترك لخدمة مرضى السكرى من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التقاط صور لقاع العين وتحليلها.

وفى كلمته، أكد «عبدالغفار»، على أهمية هذه الاتفاقيات في تنفيذ مشروعات مشتركة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات، وخاصة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة، مضيفًا أننا نتطلع لمزيد من هذه الاتفاقيات التي تسهم في دعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التى تساهم فى دعم القطاع الصحى والمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أكد د.عمرو طلعت على أن التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى الذى أسسته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعتين، لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تشخيص اعتلال الشبكية السكرى، يعد امتدادًا للتعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إضافة محور جديد فى مشروعات التعاون المشترك، وهو الخاص بمجال الرعاية الصحية، وهو الأمر الذى تبرز أهميته فى مردوده الإيجابى على قطاع كبير من المواطنين.

حل تكنولوجى للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى

وأوضح قيام مركز الابتكار التطبيقى على مدار أكثر من عام بتطوير حل تكنولوجى للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية لبدء التشغيل التجريبي لجعل النظام أكثر دقة، ونشره فى باقي أنحاء الجمهورية.

كما أشاد دكتور محمود المتيني، بالتعاون الدائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة على مستوى البنية التحتية وميكنة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تتويجًا للشراكة التى تجمع بين الطرفين، مضيفًا أن هذه التعاون سيمتد لمجالات أخرى كالمجال الطبى وغيره، موجهًا الدعوة للمشاركين لحضور فعاليات افتتاح مقر مركز الإبداع والابتكار فى 30 أكتوبر المقبل، فى صورته الجديدة كصرح يضاهى أكبر مراكز الابتكار على مستوى العالم بدعم من البنك المركزى المصرى.

تعاون بين مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات

ومن جانبه، أكد دكتور أشرف عبدالباسط، أن هذه الاتفاقية تعد نموذجا للتعاون بين مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات؛ بهدف تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية في تقديم حلول مبتكرة تساعد العلاج للمرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من تطبيقات الجيل الرابع فى الجامعات المصرية وتطبيقات الثورة الصناعية، والتى تستخدم تحليل البيانات للوصول لحلول ابتكارية، مضيفًا أن الجامعة أنشأت مركز تميز الذكاء الاصطناعي العام الماضي 2020، تمشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.

وأوضح دكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المركز يشكل حلقة وصل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعود بالنفع على المواطن والدولة، مشيراً إلى قيام المركز بإقامة شراكات مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتنفيذ مشروعات تستخدم أحدث التقنيات العالمية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وقع اتفاقيتي التعاون من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وعن جامعة عين شمس دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وعن جامعة المنصورة دكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة.

مركز الابتكار التطبيقي

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أنشأت مركز الابتكار التطبيقي بهدف تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والروبوتات، وشبكات الجيل الخامس وغيرها، حيث تستخدم هذه التقنيات المتطورة لابتكار حلول للتحديات التي يواجها المجتمع، ويهدف المركز أيضًا إلى تطوير رأس المال البشرى عن طريق مشاركة الشباب في مشروعات تطبيق هذه الحلول مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة. وقد تعاون المركز مع جامعة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع بحثى تطبيقى أثمر عن تدشين حملة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى محافظة الإسكندرية؛ وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لزيادة إمكانياته بالتعاون مع جهات بحثية مرموقة أخرى.