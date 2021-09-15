س و ج.. أبرز استفسارات المصريين بالخارج عن تجديد جواز السفر والتجنيس

تحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على تسجيل عدد من الفيديوهات للمصريين في الخارج حول تجديد جواز السفر والتجنيس وموقف التجنيد للشباب في الخارج والطلبة الدارسين في الخارج، إذ تستقبل الوزارة كافة أسئلة المصريين في الخارج حول هذه الموضوعات، لذا ترصد «الوطن» أبرز أسئلة المصريين في الخارج، والرد عليها:

أبرز أسئلة المصريين في الخارج

س: كيف يتم تجديد جواز السفر المنتهي.. وهل يستطيع المصري في الخارج دخول مصر بجواز سفر منتهي؟

يمكن للمواطنين استخدام جواز السفر المنتهي، مع توقيع إقرار بتجديد جواز السفر وملء بطاقة منفصلة تضم البيانات المختلفة، في حالة فقد جواز السفير أو عدم التمكن من الحصول عليه من الكفيل، فيمكن التقدم بطلب «وثيقة عودة للبلاد» من القنصلية، وهي وثيقة اضطرارية في مثل هذه الحالات، مشددًا على أهمية التنسيق مع البلد المضيف لنقل البيانات للوثيقة، واعتمادها من جهات الاختصاص لتيسير عمل جواز سفر جديد في مصر.

استخراج جواز السفر المصريين بالخارج بموجب توكيل رسمي

س:هل يوجد إمكانية استخراج جواز السفر المصريين بالخارج بموجب توكيل رسمي؟

- لا يمكن استخراج جواز السفر للمصري بالخارج بموجب توكيل، لطالما كان خارج البلاد، وقاعدة بيانات المسافرين توضح ذلك ويمكن الرجوع إليها حال تقدم أي شخص لاستخراج جواز سفر لشخص آخر غير صاحب الجواز، وتعد مدة الـ 7 سنوات كفيلة بتوضيح التغييرات التشريحية للوجه وما يطرأ على الشكل، بالإضافة إلى ربط مدة الرقم القومي في مصر بمدة 7 سنوات، ولذلك جرى ربط جواز السفر بالمدة نفسها.

التقديم لأداء الخدمة العسكرية

س: ماذا عن المعاملات العسكرية للشباب وكيفية تجديد جواز السفر في الخارج واستخراج شهادة الخدمة العسكرية؟

- يجرى التنسيق بشأنها مع الملحق العسكري بكل قنصلية، والذي يجيب على كل الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن، لأنه حتى سن 30 عامًا فالشاب المصري مطالب بالتقدم لأداء الخدمة العسكرية، ما لم يكن هناك ما يمنع حسب القوانين، وبخصوص الطلاب المسافرين للدراسة بالخارج يمكن التنسيق بين إدارات التجنيد وإدارة البعثات، وبعد سن 30 عامًا، يمكن تسوية الموقف التجنيدي ودفع الغرامة المقررة.

موعد رد الجنسية لمن تنازل عنها

س: هل الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبي وإبراز أي وثيقة إثبات هوية مصرية ليحصل على تأشيرة دخول مجانية؟

يمكن رد الجنسية لمن تنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل عنها لسبب أو لآخر.