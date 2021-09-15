رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات.. 4 خطوات للتسجيل

خلال الساعات الأخيرة زادت معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من قبل طلاب الشهادة الفنية للعام الجاري، حتى يتمكنوا من التقديم للالتحاق بالكليات المناسبة.

وبحسب بيانات وزارة التعليم العالي، فإن عملية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تتم بدون أي تدخل بشري، وهي إلكترونية بالكامل، وذلك عبر موقع تنسيق الجامعات ببوابة الحكومة المصرية، الذي يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم وملء بيانات الكليات التي يرغبون بالالتحاق بها.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» على مدار اليوم، تستعرض لطلاب الشهادة الفنية وأولياء الأمور رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات حتى يتمكن الطلاب من التقديم لكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات

يمكن لطلاب الشهادة الفنية، الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من خلال الدخول الرابط من هنا.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الفنية

- الدخول على موقع التنسيق، واختيار تنسيق الدبلومات الفنية، وإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب.

- ستظهر بيانات الطالب مثل (الاسم، الرقم القومي)، والمجموع الحاصل عليه محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

- يقوم بعدها بالضغط على قائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات.

- أخيرا الضغط على زر الحفظ وانتظار النتيجة.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التعليم العالي، هناك عدة أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، منها كليات الزراعة بمختلف الجامعات، وكليات السياحة والفنادق، وكليات التربية النوعية، وكليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة، وكليات التربية بالجامعات الحكومية، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات الآثار شعبة ترميم آثار، وكليات التمريض، وأخيرا كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.